Squads Warwickshire vs Nottinghamshire First class County Championship 27.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Hasan
bowler
Ali Mohammad
bowler
Ali Moeen
all rounder
Clarke Joe
wicket keeper
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Bamber Ethan
bowler
Giles Thomas Oliver
bowler
Barker Keith
all rounder
Hameed Haseeb
batsman
Barnard Ed
bowler
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Bethell Jacob
all rounder
Haynes Jack
batsman
Booth Michael
all rounder
Henry Hayes James Philip
bowler
Brathwaite Kraigg
batsman
Holland Travis Patrick
batsman
Burgess Michael
wicket keeper
Howell Benny
all rounder
Davies Alex
wicket keeper
Hutton Brett
bowler
Drakes Dominic
all rounder
James Lyndon
all rounder
Fernando Vishwa
bowler
Lord Robert
no information yet
Garton George
bowler
Martindale Ben
batsman
Gilchrist Nathan
bowler
McCann Freddie
batsman
Gleeson Richard
bowler
McKerr Conor
bowler
Hain Sam
batsman
Moore Francis Henry
no information yet
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Munsey George
batsman
Jamal Aamir
all rounder
O'Neill Fergus
all rounder
Johal Manraj A
bowler
Patterson-White Liam
bowler
Khan Amir
no information yet
Pennington Dillon
bowler
Lalit Jani Vaansh
no information yet
Pocklington Joe
no information yet
Latham Tom
wicket keeper
Seecharan Samuel Jack
no information yet
Malik Zen
no information yet
Siddle Peter
bowler
Maxwell Glenn
all rounder
Slater Ben
batsman
Mousley Dan
batsman
Stone Olly
bowler
Rae Michael
bowler
Tongue Josh
bowler
Rocchiccioli Corey
bowler
Verreynne Kyle
wicket keeper
Rushworth Chris
bowler
Shaikh Hamza
batsman
Shuker Harriet
batsman
Simmons Che Brendon
bowler
Smith Kai
wicket keeper
Sylvester Adam Ryan
bowler
Thompson Jordan
all rounder
Webster Beau
all rounder
Woakes Chris
all rounder
Wylie Theo Owen
batsman
Yates Robert
batsman
Young Will
batsman
Match has not started yet