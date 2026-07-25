Squads Warwickshire vs Nottinghamshire First class County Championship 27.08.2026

First class

WAR
WAR
NOT
NOT

Playing

WAR
WAR
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Ali Moeen

all rounder

Clarke Joe

wicket keeper

Duckett Ben

wicket keeper

Barker Keith

all rounder

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Bethell Jacob

all rounder

Booth Michael

all rounder

Burgess Michael

wicket keeper

Howell Benny

all rounder

Davies Alex

wicket keeper

Drakes Dominic

all rounder

James Lyndon

all rounder

Lord Robert

no information yet

Hain Sam

batsman

Moore Francis Henry

no information yet

Jamal Aamir

all rounder

O'Neill Fergus

all rounder

Khan Amir

no information yet

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Pocklington Joe

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Seecharan Samuel Jack

no information yet

Malik Zen

no information yet

Maxwell Glenn

all rounder

Slater Ben

batsman

Verreynne Kyle

wicket keeper

Smith Kai

wicket keeper

Thompson Jordan

all rounder

Webster Beau

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Young Will

batsman

Bench

WAR
WAR
NOT
NOT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet