Haseeb Hameed

Haseeb Hameed

batsman

Full name:Haseeb Hameed
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2026 Teams

Nottinghamshire

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches10117372
Innings0700
Overs019.300
Balls----
Maidens0300
Runs06000
Wickets0100
Avg06000
SR011700
Eco03.0700
BB0100
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches10117372
Innings19200362
Not outs11750
Runs4396250106941
Balls Faced137114677130537
Avg24.3834.1534.4820.5
SR32.0242.5881.91110.81
Fours508221043
Fifties43660
Sixies21450
Highest8219611423
Hundreds01220

Haseeb Hameed Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Haseeb Hameed News

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If you are interested to know the life details of cricket player Haseeb Hameed then here you will find all the information about the matches he participated in, won and lost.

Ashes 2021-22 | England openers are way too inexperienced to counter quality Australian bowling attack, says Simon Katich

Ashes 2021-22 | England openers are way too inexperienced to counter quality Australian bowling attack, says Simon Katich

Former Australia cricketer Simon Katich believes that the England openers are way too inexperienced to tackle the quality Australian bowling attack. Katich further added that technically there are some issues with the England batsmen's concentration and letting balls go around the off stump.

Haseeb Hameed12:52 PM, 23 December, 2021

Ashes 2021-22 | England hurting after two defeats, everyone is up for the challenge, says Dawid Malan

Haseeb Hameed03:22 PM, 08 September, 2021

ENG vs IND | Those who are complaining are outright boring, we need characters like Virat Kohli, says Michael Vaughan

Haseeb Hameed09:26 PM, 06 September, 2021

IND vs ENG | Twitter reacts as India thrash England by 157 runs, take 2-1 lead at The Oval

Haseeb Hameed05:02 PM, 06 September, 2021

IND vs ENG | Twitter reacts as Mohammed Siraj drops a sitter to give well set Haseeb Hameed a lifeline

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