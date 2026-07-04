Match details England vs India T20i T20 Series England vs India 04.07.2026

T20iOld Trafford Cricket Ground, Manchester
ENG
ENG

191

IND
IND

190

Match Info

Match:T20 Series England vs India 2026
Date:Wednesday, July 01, 2026 - Saturday, July 11, 2026
Toss:India won the toss and opt to bat
Time:Saturday, July 04, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:Old Trafford Cricket Ground, Manchester, England
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

England Squad

PlayersSalt Phil, Buttler Jos, Brook Harry, Bethell Jacob, Banton Tom, Curran Sam, Jacks Will, Dawson Liam, Archer Jofra, Rashid Adil, Tongue Josh
BenchAhmed Rehan, Baker Sonny, Coles James Matthew, Cox Jordan, Mahmood Saqib, Wood Luke

India Squad

PlayersSuryavanshi Vaibhav, Sharma Abhishek, Kishan Ishan, Iyer Shreyas, Varma Tilak, Rana Harshit, Dube Shivam, Patel Axar, Bishnoi Ravi, Singh Arshdeep, Chakravarthy Varun
BenchKrishna Prasidh, Samson Sanju, Shedge Suryansh, Sundar Washington, Yadav Prince

Venue Guide

StadiumOld Trafford Cricket Ground
CityManchester
Capacityno information yet
Ends
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