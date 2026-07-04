Match details England vs India T20i T20 Series England vs India 04.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 Series England vs India 2026
|Date:
|Wednesday, July 01, 2026 - Saturday, July 11, 2026
|Toss:
|India won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, July 04, 2026 01:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|Old Trafford Cricket Ground, Manchester, England
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
England Squad
|Players
|Salt Phil, Buttler Jos, Brook Harry, Bethell Jacob, Banton Tom, Curran Sam, Jacks Will, Dawson Liam, Archer Jofra, Rashid Adil, Tongue Josh
|Bench
|Ahmed Rehan, Baker Sonny, Coles James Matthew, Cox Jordan, Mahmood Saqib, Wood Luke
India Squad
Venue Guide
|Stadium
|Old Trafford Cricket Ground
|City
|Manchester
|Capacity
|no information yet
|Ends
|Hosts to