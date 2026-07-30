Match details Brampton Wolves vs Montreal Tigers T20i Global T20 Canada 30.07.2026
Match Info
|Match:
|Global T20 Canada 2026
|Date:
|Saturday, July 25, 2026 - Tuesday, August 11, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, July 30, 2026 08:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Brampton Wolves Squad
Montreal Tigers Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet