Match details Brampton Wolves vs Montreal Tigers T20i Global T20 Canada 30.07.2026

T20i

BRA
BRA
MON
MON

Match Info

Match:Global T20 Canada 2026
Date:Saturday, July 25, 2026 - Tuesday, August 11, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, July 30, 2026 08:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Brampton Wolves Squad

Players
BenchBahia Harmandeep, Brathwaite Carlos, Brown Josh, Dutt Aryan, Herft Kobe, Jarvis Jack, Jawadullah Muhammad, Johnson Aaron, Mansingh Abhijai, Munsey George, Singh Ravinder Pal, Singh Robin, Singh Semarjeet, Tathgur Kanwarpal, Tye Andrew, Warner David, Webster Beau

Montreal Tigers Squad

Players
BenchBajwa Dilpreet Singh, Bosch Corbin, Dhull Parveen, Erasmus Gerhard, Hundal Yuvraj Singh, Khan Zahoor, Latham Tom, Lynn Chris, Manenti Benjamin, Naveen-ul-Haq, Omarzai Azmatullah, Raina Prabhasees, Randhawa Charanjit, Ravi Anoop, Rutherford Sherfane, Saifuddin Mohammad, Sana Kaleem, Varadharajan Aaditya

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet