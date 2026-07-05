Donavon Ferreira
wicket keeper
|Full name:
|Donavon Ferreira
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
|Full name:
|Donovan Ferreira
|Nationality:
|South African
|Batting style:
|Right-handed batsman
|Bowling style:
|Right-arm off break / Wicket-keeper
|Date of Birth (Age):
|July 21, 1998 (27 years old)
|Zodiac Sign:
|Cancer
|Height:
|185 cm
|Hometown:
|Pretoria, Gauteng, South Africa
|Jersey Number:
|55 (International & IPL)
|Role:
|All-rounder / Finisher
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