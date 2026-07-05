Donavon Ferreira

Donavon Ferreira

wicket keeper

Full name:Donavon Ferreira
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm
Full name:Donovan Ferreira
Nationality:South African
Batting style:Right-handed batsman
Bowling style:Right-arm off break / Wicket-keeper
Date of Birth (Age):July 21, 1998 (27 years old)
Zodiac Sign:Cancer
Height:185 cm
Hometown:Pretoria, Gauteng, South Africa
Jersey Number:55 (International & IPL)
Role:All-rounder / Finisher
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