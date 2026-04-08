Mohammad Tayyab Arif

Mohammad Tayyab Arif

wicket keeper

Full name:Mohammad Tayyab Arif
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Hyderabad Kingsmen

Sialkot Region

Mohammad Tayyab Arif Schedule & Results

Pakistan Super League

Another Players

Mehmood, Ashir

Mehmood, Ashir

Malik, Shoaib

Malik, Shoaib

Huraira, Mohammad

Huraira, Mohammad

Baig, Mirza Tahir

Baig, Mirza Tahir

Waleed, Mohammad

Waleed, Mohammad

Abbas, Mohammad

Abbas, Mohammad

Waqar, Momin

Waqar, Momin

Butt, Amad

Butt, Amad

Akhtar, Shoaib

Akhtar, Shoaib

Khalid, Usman

Khalid, Usman