Riley Patrick Meredith

Riley Patrick Meredith

bowler

Full name:Riley Patrick Meredith
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Australia

Hobart Hurricanes

Hyderabad Kingsmen

Islamabad United

Somerset

Tasmania Tigers

Welsh Fire

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches15263282
Innings15433282
Overs5.018.5694.3273.0300.3
Balls-----
Maidens00126120
Runs36188252014142548
Wickets087344107
Avg023.534.5232.1323.81
SR014.1257.0837.2216.85
Eco7.29.983.625.178.47
BB03554
4w00311
5w00210
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches15263282
Innings10351715
Not outs1022108
Runs001636030
Balls Faced004809931
Avg0012.538.574.28
SR0033.9560.696.77
Fours002153
Fifties00000
Sixies00210
Highest00241610
Hundreds00000

Riley Patrick Meredith Schedule & Results

Pakistan Super League

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

UpcomingNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

SOM

SOM

One-Day Cup

The Hundred

Riley Meredith News

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If you want to be the first to know everything about cricketer Riley Meredith, we have compiled all the latest news about him: his training schedule, which matches he is participating in, and what motivates him to play cricket.

BBL | Twitter impressed as Sydney Sixers knock champions Hobart Hurricanes out to enter final

BBL | Twitter impressed as Sydney Sixers knock champions Hobart Hurricanes out to enter final

Sydney Sixers beat Hobart Hurricanes by 57 runs in the Big Bash League Challenger in Sydney on Friday. Steve Smith’s stroke-filled half-century powered the home side to a commendable 198/8 before a disciplined bowling effort took them to a comfortable win and into the final of the tournament.

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