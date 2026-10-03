Squads Andhra vs Hyderabad First class Ranji Trophy 18.10.2026

First class

AND
AND
HYD
HYD

Playing

AND
AND
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Bharat Srikar

wicket keeper

Bhui Ricky

batsman

Goud A Varun

no information yet

Kumar Saurabh

all rounder

Himateja K

no information yet

Kachi Diamond Ali

no information yet

Nishanth Saranu

no information yet

Punnaiah Bhuvanagiri

no information yet

Reddy Revanth

no information yet

Saiteja Kavuri

all rounder

Sandeep Y

batsman

Sasikanth KV

all rounder

Bench

AND
AND
HYD
HYD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet