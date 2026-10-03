Squads Andhra vs Hyderabad First class Ranji Trophy 18.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ashish Siraparapu
batsman
Agarwal Tanmay
batsman
Bharat Srikar
wicket keeper
Anikethreddy Gangam
all rounder
Bhui Ricky
batsman
Chigullapalli Rahul Radesh
wicket keeper
Hebbar Ashwin
batsman
Goud A Varun
no information yet
Kumar Saurabh
all rounder
Himateja K
no information yet
Mohan Lalith
bowler
Kachi Diamond Ali
no information yet
Raj Prithvi
bowler
Kak Kartikeya
batsman
Raju Satyanarayana
bowler
Milind Chama
bowler
Rasheed Shaik
batsman
Nishanth Saranu
no information yet
Reddy Abhishek
batsman
Punnaiah Bhuvanagiri
no information yet
Reddy Revanth
no information yet
Rayudu Rohit
batsman
Saiteja Kavuri
all rounder
Reddy Mandadi Abhirath
batsman
Sandeep Y
batsman
Singh Rahul
batsman
Sasikanth KV
all rounder
Thyagarajan Tanay
bowler
Shinde Karan
batsman
Varma Tilak
batsman
Stephen Cheepurapalli
bowler
Vijay Tripurana
bowler
Match has not started yet