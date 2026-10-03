Squads Hyderabad vs Punjab First class Ranji Trophy 26.10.2026

First class

HYD
HYD
PUN
PUN

Playing

HYD
HYD
PUN
PUN
First TeamSecond Team
Arora Salil

wicket keeper

Goud A Varun

no information yet

Himateja K

no information yet

Kachi Diamond Ali

no information yet

Nishanth Saranu

no information yet

Malhotra Anmol

wicket keeper

Punnaiah Bhuvanagiri

no information yet

Saharan Uday

all rounder

Bench

HYD
HYD
PUN
PUN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet