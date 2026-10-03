Squads Hyderabad vs Punjab First class Ranji Trophy 26.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Tanmay
batsman
Arora Salil
wicket keeper
Anikethreddy Gangam
all rounder
Bhagat Krish
bowler
Chigullapalli Rahul Radesh
wicket keeper
Brar Gurnoor
bowler
Goud A Varun
no information yet
Brar Harpreet
bowler
Himateja K
no information yet
Dhir Naman
bowler
Kachi Diamond Ali
no information yet
Dutta Prerit
bowler
Kak Kartikeya
batsman
Goyal Ayush
bowler
Milind Chama
bowler
Khan Sahil
bowler
Nishanth Saranu
no information yet
Malhotra Anmol
wicket keeper
Punnaiah Bhuvanagiri
no information yet
Paul Jaskaranvir Singh
batsman
Rayudu Rohit
batsman
Saharan Uday
all rounder
Reddy Mandadi Abhirath
batsman
Sharma Abhinav Rakesh
all rounder
Singh Rahul
batsman
Sharma Raghu
bowler
Thyagarajan Tanay
bowler
Sidhu Jashanpreet Singh
batsman
Varma Tilak
batsman
Singh Anmolpreet
batsman
Match has not started yet