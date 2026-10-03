Squads Punjab vs Chhattisgarh First class Ranji Trophy 18.10.2026

First class

PUN
PUN
CHH
CHH

Playing

PUN
PUN
CHH
CHH
First TeamSecond Team
Arora Salil

wicket keeper

Agarwal Shubham

all rounder

Bareth Vasudev

all rounder

Chandraker Shashank

wicket keeper

Khan Sahban

all rounder

Malhotra Anmol

wicket keeper

Saharan Uday

all rounder

Sarwate Aditya

all rounder

Singh Harnoor

no information yet

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Wadhera Nehal

all rounder

Bench

PUN
PUN
CHH
CHH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet