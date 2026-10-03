Squads Punjab vs Chhattisgarh First class Ranji Trophy 18.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Salil
wicket keeper
Agarwal Shubham
all rounder
Bhagat Krish
bowler
Bareth Vasudev
all rounder
Brar Gurnoor
bowler
Chandraker Shashank
wicket keeper
Brar Harpreet
bowler
Chouhan Ashish
batsman
Dhir Naman
bowler
Desai Sanjeet
batsman
Dutta Prerit
bowler
Khan Mohdajaz Arafat
bowler
Goyal Ayush
bowler
Khan Sahban
all rounder
Khan Sahil
bowler
Khare Amandeep Narayan
batsman
Malhotra Anmol
wicket keeper
Kiran Ravi
bowler
Paul Jaskaranvir Singh
batsman
Saharan Uday
all rounder
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Sharma Abhinav Rakesh
all rounder
Sharma Raghu
bowler
Sarwate Aditya
all rounder
Sidhu Jashanpreet Singh
batsman
Singh Ashutosh
batsman
Singh Anmolpreet
batsman
Singh Shashank
batsman
Singh Harnoor
no information yet
Tiwary Anuj
batsman
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Verma Mayank
batsman
Singh Ramandeep
batsman
Yadav Mayank
bowler
Tandon Harjas Singh
all rounder
Yadav Prateek Mahesh
batsman
Wadhera Nehal
all rounder
Match has not started yet