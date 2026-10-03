Squads Tamil Nadu vs Railways First class Ranji Trophy 26.10.2026

First class

TAN
TAN
RAI
RAI

Playing

TAN
TAN
RAI
RAI
First TeamSecond Team
Achyuth CV

no information yet

Ahuja Suraj

wicket keeper

Ambrish RS

no information yet

Chaudhari Ayan B

no information yet

G Ajitesh

wicket keeper

Harsh Vishal

all rounder

Hemchudeshan Jeganathan

no information yet

khan Zubair Ali

all rounder

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Khumar R Vimal

all rounder

Paul Pradosh Ranjan

wicket keeper

Sharma Rahul

all rounder

Sachin B

batsman

Siddarth Andre

no information yet

Singh Ashish

no information yet

Singh Gurjapneet

all rounder

SR Athish

no information yet

Singh Vivek

all rounder

Vidyuth P

bowler

Yadav Ansh

no information yet

Yadav Kunal

no information yet

Bench

TAN
TAN
RAI
RAI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet