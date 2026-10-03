Squads Tamil Nadu vs Railways First class Ranji Trophy 26.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Achyuth CV
no information yet
Ahuja Suraj
wicket keeper
Ambrish RS
no information yet
Chaudhari Ayan B
no information yet
Chandrasekar DT
bowler
Chaudhary Shivam
batsman
G Ajitesh
wicket keeper
Harsh Vishal
all rounder
Hemchudeshan Jeganathan
no information yet
khan Zubair Ali
all rounder
Indrajith Baba
batsman
Merai Bhargav
batsman
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Pandey Akash
bowler
Khan Shahrukh
batsman
Saif Mohammad
batsman
Khumar R Vimal
all rounder
Sangwan Himanshu
bowler
Nag H Trilok
bowler
Sharma Karn
bowler
Paul Pradosh Ranjan
wicket keeper
Sharma Rahul
all rounder
Sachin B
batsman
Singh Adarsh Pushpendra
all rounder
Siddarth Andre
no information yet
Singh Ashish
no information yet
Singh Gurjapneet
all rounder
Singh Pratham
batsman
SR Athish
no information yet
Singh Vivek
all rounder
Vidyuth P
bowler
Yadav Ansh
no information yet
Warrier Sandeep
bowler
Yadav Kunal
no information yet
Match has not started yet