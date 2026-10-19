Squads Tripura vs Punjab First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

TRI
TRI
PUN
PUN

Playing

TRI
TRI
PUN
PUN
First TeamSecond Team
Ali Amit

all rounder

Arora Salil

wicket keeper

Barman Arindam

no information yet

Dey Rajat

batsman

Malhotra Anmol

wicket keeper

Roy Hrituraj

no information yet

Pal Dhawan Sahaj Davinder

no information yet

Saharan Uday

all rounder

Sarkar Sandip Samir

no information yet

Sarkar Sentu

no information yet

Singh Harnoor

no information yet

Singh Swapnil

all rounder

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Sinha Arkaprabha

wicket keeper

Sultan Pravez

all rounder

Singh Sanvir

all rounder

Sutradhar Subham

no information yet

Bench

TRI
TRI
PUN
PUN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet