Squads Tripura vs Punjab First class Ranji Trophy 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Amit
all rounder
Arora Salil
wicket keeper
Barman Arindam
no information yet
Brar Gurnoor
bowler
Das Bikramkumar
batsman
Brar Harpreet
bowler
Debnath Bikramjit
batsman
Chahal Emanjot Singh
bowler
Dey Rajat
batsman
Chaudhary Anshul
batsman
Murasingh Manisankar
all rounder
Gill Shubman
batsman
Paul Sridam
batsman
Malhotra Anmol
wicket keeper
Roy Hrituraj
no information yet
Malhotra Vihaan
batsman
Sarkar Abhijit
bowler
Pal Dhawan Sahaj Davinder
no information yet
Sarkar Ajay
bowler
Saharan Uday
all rounder
Sarkar Sandip Samir
no information yet
Sidhu Jashanpreet Singh
batsman
Sarkar Sentu
no information yet
Singh Gursimran
bowler
Singh Mandeep
batsman
Singh Harnoor
no information yet
Singh Swapnil
all rounder
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Sinha Arkaprabha
wicket keeper
Singh Ramandeep
batsman
Sultan Pravez
all rounder
Singh Sanvir
all rounder
Sutradhar Subham
no information yet
Tandon Harjas Singh
all rounder
Vihari Hanuma
batsman
Yadav Umesh
bowler
Match has not started yet