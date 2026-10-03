Match details Tripura vs Saurashtra First class Ranji Trophy 02.11.2026
Match Info
|Match:
|Ranji Trophy 26/27
|Date:
|Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, November 02, 2026 04:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Tripura Squad
|Players
|Banik Joydeep, Das Bikramkumar, Debnath Arjun Kshitish, Debnath Bikramjit, Dey Babul Badal, Dey Rajat, Dutta Rana, Ghosh Subham, Murasingh Manisankar, Paul Sankar, Paul Sridam, Saha Viki, Sarkar Abhijit, Sarkar Sentu, Sen Nirupam, Shankar Vijay, Singh Swapnil, Sultan Pravez, Vihari Hanuma
|Bench
|no information yet
Saurashtra Squad
|Players
|Bhut Parth, Desai Harvik, Dodiya Yurajsinh, Gajjar Sammar, Gohel Tarang H, Gohil Jay, Gosai Ansh, Jadeja Dharmendrasinh, Jani Chirag, Jivrajani Kevin S, Kotak Hetvik, Mankad Prerak, Panwar Ankur, Sakariya Chetan, Unadkat Jaydev, Vasavada Arpit
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet