Match details Tripura vs Saurashtra First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

TRI
TRI
SAU
SAU

Match Info

Match:Ranji Trophy 26/27
Date:Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
Toss:no information yet
Time:Monday, November 02, 2026 04:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Tripura Squad

PlayersBanik Joydeep, Das Bikramkumar, Debnath Arjun Kshitish, Debnath Bikramjit, Dey Babul Badal, Dey Rajat, Dutta Rana, Ghosh Subham, Murasingh Manisankar, Paul Sankar, Paul Sridam, Saha Viki, Sarkar Abhijit, Sarkar Sentu, Sen Nirupam, Shankar Vijay, Singh Swapnil, Sultan Pravez, Vihari Hanuma
Benchno information yet

Saurashtra Squad

PlayersBhut Parth, Desai Harvik, Dodiya Yurajsinh, Gajjar Sammar, Gohel Tarang H, Gohil Jay, Gosai Ansh, Jadeja Dharmendrasinh, Jani Chirag, Jivrajani Kevin S, Kotak Hetvik, Mankad Prerak, Panwar Ankur, Sakariya Chetan, Unadkat Jaydev, Vasavada Arpit
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet