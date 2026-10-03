Squads Tripura vs Saurashtra First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

TRI
TRI
SAU
SAU

Playing

TRI
TRI
SAU
SAU
First TeamSecond Team
Banik Joydeep

wicket keeper

Bhut Parth

all rounder

Desai Harvik

wicket keeper

Debnath Arjun Kshitish

no information yet

Dey Babul Badal

no information yet

Gohel Tarang H

wicket keeper

Dey Rajat

batsman

Gohil Jay

batsman

Dutta Rana

all rounder

Gosai Ansh

no information yet

Jani Chirag

all rounder

Saha Viki

batsman

Mankad Prerak

all rounder

Sarkar Sentu

no information yet

Sen Nirupam

wicket keeper

Shankar Vijay

all rounder

Singh Swapnil

all rounder

Sultan Pravez

all rounder

Bench

TRI
TRI
SAU
SAU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet