Squads Tripura vs Saurashtra First class Ranji Trophy 02.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Banik Joydeep
wicket keeper
Bhut Parth
all rounder
Das Bikramkumar
batsman
Desai Harvik
wicket keeper
Debnath Arjun Kshitish
no information yet
Dodiya Yurajsinh
bowler
Debnath Bikramjit
batsman
Gajjar Sammar
bowler
Dey Babul Badal
no information yet
Gohel Tarang H
wicket keeper
Dey Rajat
batsman
Gohil Jay
batsman
Dutta Rana
all rounder
Gosai Ansh
no information yet
Ghosh Subham
bowler
Jadeja Dharmendrasinh
bowler
Murasingh Manisankar
all rounder
Jani Chirag
all rounder
Paul Sankar
bowler
Jivrajani Kevin S
batsman
Paul Sridam
batsman
Kotak Hetvik
batsman
Saha Viki
batsman
Mankad Prerak
all rounder
Sarkar Abhijit
bowler
Panwar Ankur
bowler
Sarkar Sentu
no information yet
Sakariya Chetan
bowler
Sen Nirupam
wicket keeper
Unadkat Jaydev
bowler
Shankar Vijay
all rounder
Vasavada Arpit
batsman
Singh Swapnil
all rounder
Sultan Pravez
all rounder
Vihari Hanuma
batsman
Match has not started yet