Squads Uttarakhand vs Haryana First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

UTT
UTT
HAR
HAR

Playing

UTT
UTT
HAR
HAR
First TeamSecond Team
Baloda Tanmay

no information yet

Dalal Lakshya Suman

no information yet

Dalal Yashvardhan

no information yet

Kamboj Anshul

all rounder

Kashyap Nikhil

no information yet

Mahajan Aarav

no information yet

Mishra Mayank

all rounder

Kumar Sumit

no information yet

Rana Amit

bowler

Rathee Rahul Pawan

no information yet

Patwal Harsh Dhirendar

no information yet

Raichandani Lakshya

no information yet

Shandilya Mayank

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Rawat Saurabh

wicket keeper

Singh Dheeru

no information yet

Singh Yuvraj

no information yet

Bench

UTT
UTT
HAR
HAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet