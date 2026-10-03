Squads Uttarakhand vs Haryana First class Ranji Trophy 02.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chandela Kunal
batsman
Baloda Tanmay
no information yet
Chaudhary Yuvraj
bowler
Dalal Lakshya Suman
no information yet
Chopra Prashant
batsman
Dalal Yashvardhan
no information yet
Dangwal Shashwat Keshav
batsman
Hooda Kapil
bowler
Joshi Janmejay
bowler
Kamboj Anshul
all rounder
Kumar Rajan
bowler
Kashyap Nikhil
no information yet
Lalwani Bhupen
batsman
Kumar Aman
bowler
Mahajan Aarav
no information yet
Kumar Ankit
batsman
Mishra Mayank
all rounder
Kumar Sumit
no information yet
Nagarkoti Jagmohan
all rounder
Rana Amit
bowler
Negi Abhay
bowler
Rathee Rahul Pawan
no information yet
Patwal Harsh Dhirendar
no information yet
Rohilla Bhuwan
bowler
Raichandani Lakshya
no information yet
Shandilya Mayank
all rounder
Rawat Sagar
batsman
Sindhu Nishant
all rounder
Rawat Saurabh
wicket keeper
Singh Dheeru
no information yet
Suchith Jagadeesha
bowler
Singh Yuvraj
no information yet
Sudha Avneesh
batsman
Thakral Anuj Hira
batsman
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Vats Parth Shiv
bowler
Match has not started yet