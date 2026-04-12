Rebecca Duckworth

One-Day Cup, League 2, Women
Derbyshire Falcons vs Middlesex
One-Day Cup, League 2, Women
DER
124
MID
121
Kent vs Derbyshire Falcons
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
246
DER
243
Derbyshire Falcons vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
DER
132
GLA
238
Derbyshire Falcons vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
DER
WOR
Gloucestershire vs Derbyshire Falcons
One-Day Cup, League 2, Women
GLO
DER
Leicestershire Foxes vs Derbyshire Falcons
One-Day Cup, League 2, Women
LEI
DER
Sussex Sharks vs Derbyshire Falcons
One-Day Cup, League 2, Women
SUS
DER
Derbyshire Falcons vs Northamptonshire Steelbacks
One-Day Cup, League 2, Women
DER
NOR