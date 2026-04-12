Rebecca Duckworth

Rebecca Duckworth

batsman

Full name:Rebecca Duckworth
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Derbyshire Falcons Women

Yorkshire Women

Rebecca Duckworth Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Campbell, Ami

Campbell, Ami

Winfield, Lauren

Winfield, Lauren

Langston, Beth

Langston, Beth

Hall, Grace

Hall, Grace

Cooper, Claudie

Cooper, Claudie

Thomas, Erin

Thomas, Erin

Slater, Rachel

Slater, Rachel

Ward, Maddie

Ward, Maddie

Shaw, Lara

Shaw, Lara

Allen, Natasha

Allen, Natasha