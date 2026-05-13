Olivia Baker

One-Day Cup, Women
Somerset vs The Blaze
One-Day Cup, Women
SOM
222
BLA
224
The Blaze vs Hampshire
One-Day Cup, Women
BLA
211
HAM
209
Surrey vs The Blaze
One-Day Cup, Women
SUR
252
BLA
253
Lancashire Thunder vs The Blaze
One-Day Cup, Women
LAT
239
BLA
211
The Blaze vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
BLA
151
YOR
150
The Blaze vs Durham
One-Day Cup, Women
BLA
DUR
Warwickshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
WAR
BLA
The Blaze vs Somerset
One-Day Cup, Women
BLA
SOM
Hampshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
HAM
BLA