Olivia Baker

Olivia Baker

bowler

Full name:Olivia Baker

Teams

2026 Teams

Derbyshire Falcons Women

The Blaze Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings1
Overs4.0
Balls-
Maidens0
Runs17
Wickets1
Avg17
SR24
Eco4.25
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings1
Not outs0
Runs3
Balls Faced3
Avg3
SR100
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest3
Hundreds0

Olivia Baker Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Atapattu, Chamari

Atapattu, Chamari

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Knowling-Davies, Rhiannon

Knowling-Davies, Rhiannon

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Graves, Teresa

Graves, Teresa

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Perry, Ellyse

Perry, Ellyse

Groves, Josie

Groves, Josie

de Klerk, Nadine

de Klerk, Nadine