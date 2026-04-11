Megan Sturge

Megan Sturge

bowler

Full name:Megan Sturge
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2026 Teams

Glamorgan Women

Hampshire Women

Kent Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings1
Overs2.0
Balls-
Maidens0
Runs5
Wickets0
Avg0
SR0
Eco2.5
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings1
Not outs0
Runs0
Balls Faced12
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Megan Sturge Schedule & Results

One-Day Cup, Women

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

Another Players

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