Ria Fackrell

Ria Fackrell

bowler

Full name:Ria Fackrell
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Derbyshire Falcons Women

Lancashire Thunder Women

Yorkshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches5
Innings2
Overs3.0
Balls-
Maidens0
Runs23
Wickets0
Avg0
SR0
Eco7.66
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches5
Innings2
Not outs1
Runs42
Balls Faced54
Avg42
SR77.77
Fours1
Fifties0
Sixies0
Highest16
Hundreds0

Ria Fackrell Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

One-Day Cup, Women

Another Players

Campbell, Ami

Campbell, Ami

Winfield, Lauren

Winfield, Lauren

Langston, Beth

Langston, Beth

Hall, Grace

Hall, Grace

Cooper, Claudie

Cooper, Claudie

Thomas, Erin

Thomas, Erin

Slater, Rachel

Slater, Rachel

Duckworth, Rebecca

Duckworth, Rebecca

Ward, Maddie

Ward, Maddie

Shaw, Lara

Shaw, Lara