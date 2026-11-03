Squads Madhya Pradesh vs Andhra List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Batham Rahul
bowler
Bharat Srikar
wicket keeper
Chouhan Rishabh
batsman
Bhui Ricky
batsman
Dubey Yash
batsman
Dhanush Marathala
no information yet
Gawli Harsh Prakas
all rounder
Hebbar Ashwin
batsman
Iyer Venkatesh
all rounder
Kumar Bodhala Vinay
no information yet
Jain Saransh
bowler
Kumar Saurabh
all rounder
Kartikeya Kumar
batsman
Prasad SDNV
no information yet
Kumar Shivang
no information yet
Mantri Himanshu
wicket keeper
Raju Satyanarayana
bowler
Pandey Aryan Anand
no information yet
Ram Jagarlapudi Saketh
bowler
Sharma Shubham
batsman
Rasheed Shaik
batsman
Singh Harpreet
no information yet
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Singh Tripuresh
no information yet
Reddy Nithish
batsman
Tada Ritik
no information yet
Tiwari Madhav
no information yet
Sandeep Y
batsman
Yadav Mangesh
all rounder
Stephen Cheepurapalli
bowler
Match has not started yet