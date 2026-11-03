Squads Madhya Pradesh vs Andhra List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026

List a

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AND
AND

Playing

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AND
AND
First TeamSecond Team
Bharat Srikar

wicket keeper

Bhui Ricky

batsman

Dubey Yash

batsman

Dhanush Marathala

no information yet

Iyer Venkatesh

all rounder

Kumar Bodhala Vinay

no information yet

Kumar Saurabh

all rounder

Prasad SDNV

no information yet

Kumar Shivang

no information yet

Mantri Himanshu

wicket keeper

Pandey Aryan Anand

no information yet

Singh Harpreet

no information yet

Singh Tripuresh

no information yet

Tada Ritik

no information yet

Tiwari Madhav

no information yet

Sandeep Y

batsman

Yadav Mangesh

all rounder

Bench

MAP
MAP
AND
AND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet