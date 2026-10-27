Squads UAE Bulls vs Royal Champs T10 Abu Dhabi T10 17.11.2026

T10

BUL
BUL
ROY
ROY

Playing

BUL
BUL
ROY
ROY
First TeamSecond Team
Akram Wasim

all rounder

Banton Tom

batsman

Bopara Ravi

all rounder

Bravo Dwayne

all rounder

Cornwall Rahkeem

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Cutting Ben

all rounder

David Tim

batsman

De Kock Quinton

wicket keeper

Drakes Dominic

all rounder

Khan Aayan

all rounder

Khan Asif

batsman

Khan Rohid

no information yet

Khan Usman

batsman

Lyth Adam

batsman

Paul Keemo

all rounder

Shah Khushdil

all rounder

Wasim Imad

all rounder

Bench

BUL
BUL
ROY
ROY

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet