Jordan Matthew Cox

Jordan Matthew Cox

wicket keeper

Full name:Jordan Matthew Cox
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Dubai Capitals

England

Essex

Melbourne Renegades

MI London

Pretoria Capitals

Royal Challengers Bengaluru

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches42473
Innings100
Overs1.000
Balls---
Maidens000
Runs300
Wickets000
Avg000
SR000
Eco300
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches42473
Innings70466
Not outs4017
Runs2276981439
Balls Faced47351221034
Avg34.4824.529.36
SR48.0680.32139.16
Fours2887110
Fifties1007
Sixies14252
Highest2384694
Hundreds400

Jordan Matthew Cox Schedule & Results

County Championship

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

202

RCB

RCB

201

ResultMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

222

RCB

RCB

240

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

149

LSG

LSG

146

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB