Adil Usman Rashid

Adil Usman Rashid

bowler

Full name:Adil Usman Rashid
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

England

Sunrisers Leeds

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches1912699175243252
Innings3412095287231244
Overs636.01051.5345.24983.31894.4875.0
Balls------
Maidens50114610268
Runs23905964257417949104026556
Wickets6018498512329276
Avg39.8332.4126.2635.0531.6123.75
SR63.634.2921.1458.434.5519.02
Eco3.755.677.453.65.497.49
BB7541154
4w58228117
5w2202030
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches1912699175243252
Innings335931251141109
Not outs52016414443
Runs54073410068221851784
Balls Faced127074811602039742
Avg19.2818.826.6632.4819.0811.87
SR42.5198.1286.2090.77105.66
Fours62737016557
Fifties2103720
Sixies410002113
Highest6169221807136
Hundreds0001000

Adil Usman Rashid Schedule & Results

County Championship

T20 Series England vs India

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Riverside Ground, Chester-le-Street

ENG

ENG

IND

IND

189

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

ENG

ENG

191

IND

IND

190

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

IND

IND

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

County Ground, Bristol

ENG

ENG

IND

IND

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

IND

IND

One-Day Cup

The Hundred

Adil Rashid News

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ICC Team of the Tournament Includes Two Stars from England Cricket Team

ICC Team of the Tournament Includes Two Stars from England Cricket Team

The England Cricket team continues to do well in the shortest format of the game. In the ICC Team of the Tournament for the T20 World Cup, two English players get featured. These players include Adil Rashid and Will Jacks, who gave the most contributions to the team.

Adil Rashid10:22 PM, 16 February, 2026

Watch, T20 World Cup | England survive Stewart scare before sneaking past Italy into Super Eight

Adil Rashid07:24 PM, 20 October, 2025

How is England Positioning Themselves as Favourites for the 2026 T20 World Cup?

Adil Rashid08:13 PM, 14 October, 2025

Chris Woakes Moved to Tears by England Players’ Farewell Message

Adil Rashid03:40 PM, 22 September, 2025

‌IRE vs ENG, Review | England claim series after dominant six-wicket win in Dublin

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