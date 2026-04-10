Rilee Roscoe Rossouw

Rilee Roscoe Rossouw

batsman

Full name:Rilee Roscoe Rossouw
Nationality:South Africa
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Jaffna Kings

Joburg Super Kings

Pretoria Capitals

Quetta Gladiators

South Africa

St. Kitts and Nevis Patriots

Texas Super Kings

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches3629108158311
Innings30666
Overs7.3013.015.35.4
Balls-----
Maidens00100
Runs440708732
Wickets10313
Avg44023.338710.66
SR450269311.33
Eco5.8605.385.615.64
BB10111
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches3629108158311
Innings3527190154300
Not outs3510844
Runs1239767736358187996
Balls Faced13134801152459955502
Avg38.7134.8640.939.8431.23
SR94.36159.7963.8997.04145.32
Fours131691075664763
Fifties73333549
Sixies22395679331
Highest132109319156121
Hundreds3219126

Rilee Roscoe Rossouw Schedule & Results

Pakistan Super League

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultLos Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

175

TEX

TEX

173

UpcomingSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

TEX

TEX

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS

UpcomingTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

LOS

LOS

T20 Lanka Premier League

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingJamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

JAM

JAM

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

SKN

SKN

Upcoming