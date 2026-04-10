County Championship
Yorkshire vs Hampshire
County Championship
YOR
(24 ov.) 48/4
HAM
251
Yorkshire vs Sussex
County Championship
YOR
SUS
(96 ov.) 373/6
Somerset vs Yorkshire
County Championship
SOM
(50 ov.) 201/3
YOR
162
Warwickshire vs Yorkshire
County Championship
WAR
147
YOR
(25 ov.) 110/4
Yorkshire vs Surrey
County Championship
YOR
(96 ov.) 362/4
SUR
Yorkshire vs Warwickshire
County Championship
YOR
(96 ov.) 386/6
WAR
Leicestershire vs Yorkshire
County Championship
LEI
(0 ov.) 177/3
YOR
185
Hampshire vs Yorkshire
County Championship
HAM
YOR
Yorkshire vs Leicestershire
County Championship
YOR
LEI
Surrey vs Yorkshire
County Championship
SUR
YOR
Yorkshire vs Essex
County Championship
YOR
ESS
Yorkshire vs Somerset
County Championship
YOR
SOM
Nottinghamshire vs Yorkshire
County Championship
NOT
YOR