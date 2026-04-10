Adam Lyth

Adam Lyth

batsman

Full name:Adam Lyth
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches7222122173
Innings11132440
Overs1.0545.160.084.0
Balls----
Maidens19210
Runs01870373654
Wickets038623
Avg049.2162.1628.43
SR086.076021.91
Eco03.436.217.78
BB0225
4w0000
5w0001
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches7222122173
Innings13372115164
Not outs01785
Runs2651352237654060
Balls Faced529040122796
Avg20.3838.0935.1825.53
SR50.09093.84145.2
Fours400402448
Fifties0691826
Sixies1068144
Highest107251144161
Hundreds13251

Adam Lyth Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

LiveYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

207

LEI

LEI

(10 ov.) 102/4

One-Day Cup

Another Players

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