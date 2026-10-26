Squads Western Province vs Garden Route Badgers T20 T20 South Africa Cup 10.11.2026

T20

WEP
WEP
GRB
GRB

Playing

WEP
WEP
GRB
GRB
First TeamSecond Team
Bedingham David

wicket keeper

James Juan

all rounder

Kaplan Gavin

wicket keeper

Linde George

all rounder

Nyaku Onke

all rounder

Verreynne Kyle

wicket keeper

Bench

WEP
WEP
GRB
GRB

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet