David Guy Bedingham

David Guy Bedingham

wicket keeper

Full name:David Guy Bedingham
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Durban Super Giants

Durham

Sunrisers Eastern Cape

Western Province

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches813554
Innings210
Overs3.06.30
Balls---
Maidens000
Runs18250
Wickets000
Avg000
SR000
Eco63.840
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches813554
Innings1293450
Not outs1331
Runs571612091014
Balls Faced88641202785
Avg49.273920.69
SR64.48100.58129.17
Fours6788775
Fifties1976
Sixies684238
Highest25715273
Hundreds1840

David Guy Bedingham Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

UpcomingDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

One-Day Cup

David Bedingham News

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If you are ready to find out all the latest information about cricketer David Bedingham, then you are in luck as this is where you will learn all about the matches he has participated in, what helps him win.

DUR vs HAM Preview | Durham to take on Hampshire in second quarter-final of T20 Blast 2025

DUR vs HAM Preview | Durham to take on Hampshire in second quarter-final of T20 Blast 2025

Durham and Hampshire are set to take on each other in the second quarter-final of the ongoing T20 Blast 2025. Both teams will eye a spot in the tournament’s semi-finals with a win in this game, coming off different journeys in their respective last couple of games in the ongoing edition.

David Bedingham06:32 PM, 12 June, 2025

WTC Final | David Bedingham survives controversial appeal on the stroke of lunch

David Bedingham07:48 PM, 05 December, 2024

SA vs SL | Twitter in splits as Bedingham succeeds in self-destructive mission against merciful Lanka

David Bedingham03:01 PM, 27 November, 2024

SA vs SL |Twitter ablaze as Lahiru Kumara’s thunderbolt uproots Bedingham’s off stump in style

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