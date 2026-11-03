Squads Auckland Hearts vs Otago Sparks T20 Super Smash, Women 20.01.2027

T20

AUC
AUC
OTA
OTA

Playing

AUC
AUC
OTA
OTA
First TeamSecond Team
Bates Suzie

all rounder

Browning Anna

all rounder

Cuttance Harriet

all rounder

Hucker Amie

all rounder

Illing Bree

all rounder

Inglis Polly

wicket keeper

Lambat Ayaan

no information yet

James Bella

wicket keeper

Penfold Josie

all rounder

Bench

AUC
AUC
OTA
OTA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet