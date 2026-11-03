Squads Auckland Hearts vs Otago Sparks T20 Super Smash, Women 20.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Anderson Olivia
bowler
Bates Suzie
all rounder
Armstrong Bella
bowler
Black Emma
bowler
Buchanan Elizabeth
batsman
Blakely Caitlin
batsman
Catton Prue
batsman
Browning Anna
all rounder
Down Lauren
batsman
Carson Eden J
bowler
Green Maddy
batsman
Cuttance Harriet
all rounder
Halliday Brooke
batsman
Deerness Chloe
bowler
Hucker Amie
all rounder
Gain Olivia
batsman
Illing Bree
all rounder
Inglis Polly
wicket keeper
Lambat Ayaan
no information yet
James Bella
wicket keeper
Penfold Josie
all rounder
Kotkamp Lousia
bowler
Penfold Molly
bowler
Leydon-Davis Felicity
bowler
Match has not started yet