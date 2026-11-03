Squads Central Hinds vs Wellington Blaze T20 Super Smash, Women 26.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Apperley Aniela
batsman
Baird Nicole
all rounder
Atkinson Georgia
bowler
Bryant Rachel
all rounder
Bartlett Ocean
all rounder
Burns Rebecca
batsman
Devonshire Flora
all rounder
Codyre Natasha Emma
batsman
Foreman Grace
no information yet
Francis Hannah
bowler
Gaging Kate
wicket keeper
Hamilton Antonia
wicket keeper
Green Claudia
bowler
Jetly Xara
all rounder
Kumar Ashtuti
bowler
Kerr Amelia
all rounder
Mair Rosemary
bowler
Kerr JM
bowler
McLeod Emma
batsman
Mackinder Sam
all rounder
Ogden Jessica Brooke
all rounder
McFadyen Jess
wicket keeper
Pedersen Cate
batsman
McKenzie Isla
no information yet
Rowe Hannah
bowler
Perry Ellyse
all rounder
Smith Bryony
all rounder
Plimmer Georgia Ellen
batsman
Tomlinson Kerry-Anne
batsman
Ryan Hannah
no information yet
Treder Abby
no information yet
Sims Gemma
wicket keeper
Match has not started yet