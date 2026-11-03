Squads Otago Sparks vs Auckland Hearts T20 Super Smash, Women 06.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bates Suzie
all rounder
Anderson Olivia
bowler
Black Emma
bowler
Armstrong Bella
bowler
Blakely Caitlin
batsman
Buchanan Elizabeth
batsman
Browning Anna
all rounder
Catton Prue
batsman
Carson Eden J
bowler
Down Lauren
batsman
Cuttance Harriet
all rounder
Green Maddy
batsman
Deerness Chloe
bowler
Halliday Brooke
batsman
Gain Olivia
batsman
Hucker Amie
all rounder
Inglis Polly
wicket keeper
Illing Bree
all rounder
James Bella
wicket keeper
Lambat Ayaan
no information yet
Kotkamp Lousia
bowler
Penfold Josie
all rounder
Leydon-Davis Felicity
bowler
Penfold Molly
bowler
Parry Isy
no information yet
Watkins PJ
no information yet
Wilson Saffron
all rounder
Match has not started yet