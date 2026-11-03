Squads Otago Sparks vs Auckland Hearts T20 Super Smash, Women 06.01.2027

T20

OTA
OTA
AUC
AUC

Playing

OTA
OTA
AUC
AUC
First TeamSecond Team
Bates Suzie

all rounder

Browning Anna

all rounder

Cuttance Harriet

all rounder

Hucker Amie

all rounder

Inglis Polly

wicket keeper

Illing Bree

all rounder

James Bella

wicket keeper

Lambat Ayaan

no information yet

Penfold Josie

all rounder

Parry Isy

no information yet

Watkins PJ

no information yet

Wilson Saffron

all rounder

Bench

OTA
OTA
AUC
AUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet