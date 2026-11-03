Squads Otago Sparks vs Wellington Blaze T20 Super Smash, Women 29.12.2026

T20

OTA
OTA
WEL
WEL

Playing

OTA
OTA
WEL
WEL
First TeamSecond Team
Bates Suzie

all rounder

Baird Nicole

all rounder

Bryant Rachel

all rounder

Browning Anna

all rounder

Cuttance Harriet

all rounder

Hamilton Antonia

wicket keeper

Jetly Xara

all rounder

Kerr Amelia

all rounder

Inglis Polly

wicket keeper

Kerr JM

bowler

James Bella

wicket keeper

Mackinder Sam

all rounder

McFadyen Jess

wicket keeper

McKenzie Isla

no information yet

Parry Isy

no information yet

Perry Ellyse

all rounder

Watkins PJ

no information yet

Wilson Saffron

all rounder

Ryan Hannah

no information yet

Bench

OTA
OTA
WEL
WEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet