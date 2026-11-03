Squads Otago Sparks vs Wellington Blaze T20 Super Smash, Women 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bates Suzie
all rounder
Baird Nicole
all rounder
Black Emma
bowler
Bryant Rachel
all rounder
Blakely Caitlin
batsman
Burns Rebecca
batsman
Browning Anna
all rounder
Codyre Natasha Emma
batsman
Carson Eden J
bowler
Francis Hannah
bowler
Cuttance Harriet
all rounder
Hamilton Antonia
wicket keeper
Deerness Chloe
bowler
Jetly Xara
all rounder
Gain Olivia
batsman
Kerr Amelia
all rounder
Inglis Polly
wicket keeper
Kerr JM
bowler
James Bella
wicket keeper
Mackinder Sam
all rounder
Kotkamp Lousia
bowler
McFadyen Jess
wicket keeper
Leydon-Davis Felicity
bowler
McKenzie Isla
no information yet
Parry Isy
no information yet
Perry Ellyse
all rounder
Watkins PJ
no information yet
Plimmer Georgia Ellen
batsman
Wilson Saffron
all rounder
Ryan Hannah
no information yet
Match has not started yet