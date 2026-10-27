Squads Chandigarh vs Jharkhand T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ashwin Murugan
bowler
Arun Singh Vikash
bowler
Azad Arjun
batsman
Chakraborty Supriyo
bowler
Bawa Raj Angad
all rounder
Deobrat Singh Kumar
batsman
Bhambri Shivam
batsman
Kushagra Kumar
wicket keeper
Kaila Karan
bowler
Mishra Sushant
bowler
Kashyap Vishu
all rounder
Nadeem Shahbaz
bowler
Lather Bhagmender Balbir
bowler
Pankaj Kumar
wicket keeper
Pannu Arjit
bowler
Rajkumar Kumar Vivek
all rounder
Pannu Arjit
no information yet
Roy Anukul
all rounder
Puri Gaurav
batsman
Sharma Bal Krishna
bowler
Rana Akshit
wicket keeper
Shukla Rahul
bowler
Sharma Sandeep
bowler
Singh Aditya
all rounder
Singh Abhishek
no information yet
Singh Virat
batsman
Singh Mandeep Wazir
bowler
Tiwary Saurabh
batsman
Sudan Akash
all rounder
Vishal Vikash
batsman
Vohra Manan
batsman
Match has not started yet