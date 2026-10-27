Squads Chandigarh vs Jharkhand T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

CHA
CHA
JHA
JHA

Playing

CHA
CHA
JHA
JHA
First TeamSecond Team
Azad Arjun

batsman

Bawa Raj Angad

all rounder

Kushagra Kumar

wicket keeper

Kashyap Vishu

all rounder

Pankaj Kumar

wicket keeper

Pannu Arjit

no information yet

Roy Anukul

all rounder

Rana Akshit

wicket keeper

Singh Aditya

all rounder

Singh Abhishek

no information yet

Sudan Akash

all rounder

Bench

CHA
CHA
JHA
JHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet