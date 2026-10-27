Squads Mizoram vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

MIZ
MIZ
BAR
BAR

Playing

MIZ
MIZ
BAR
BAR
First TeamSecond Team
Anderson Jehu

wicket keeper

Abhale Jay

no information yet

Bharward Anant

no information yet

Chowdhury Rohan

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Passi Amit

wicket keeper

Rathva Ninad

all rounder

Sheth Atit

all rounder

Singh Abhimanyu

no information yet

Bench

MIZ
MIZ
BAR
BAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet