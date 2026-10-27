Squads Mizoram vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Anderson Jehu
wicket keeper
Abhale Jay
no information yet
Biakthanpuia J
batsman
Bharward Anant
no information yet
Cariappa KC
bowler
Desai Harsh
bowler
Chopra Agni
batsman
Gandhi Chintal
bowler
Chowdhury Rohan
all rounder
Kakade Kartik
bowler
Kumar Vikash
batsman
Meriwala Lukman
bowler
Lalbiakvela G
bowler
Pandya Krunal
all rounder
Lalhriatrenga
batsman
Pania Bhanu
batsman
Lalhruaizela
batsman
Passi Amit
wicket keeper
Lalmuanzuala F
batsman
Patel Dhruv
bowler
Lalthankhuma Joseph
batsman
Pithiya Mahesh
batsman
Ralte Lalhruai
bowler
Rathva Ninad
all rounder
Ralte Remruatdika
batsman
Sharma Shivalik
batsman
Ralte Rosiamliana
all rounder
Sheth Atit
all rounder
Singh Gaurav
bowler
Singh Abhimanyu
no information yet
Vanlalremruata Tc
bowler
Singh Jyotsnil
batsman
Match has not started yet