Squads Punjab vs Tamil Nadu T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Brar Harpreet
bowler
Chakravarthy Varun
bowler
Choudhary Gourav
no information yet
G Ajitesh
wicket keeper
Dhir Naman
bowler
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Dutta Prerit
bowler
Khan Shahrukh
batsman
Markande Mayank
bowler
Kishore Sai
bowler
Sharma Abhishek
all rounder
Mohammed M
bowler
Singh Anmolpreet
batsman
Natarajan Thangarasu
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Sudharsan Sai
batsman
Singh Baltej
bowler
Sundar Washington
all rounder
Singh Gurkeerat
batsman
Singh Jassinder
bowler
Singh Mandeep
batsman
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Singh Ramandeep
batsman
Singh Sanvir
all rounder
Match has not started yet