Squads Punjab vs Tamil Nadu T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

PUN
PUN
TAN
TAN

Playing

PUN
PUN
TAN
TAN
First TeamSecond Team
Choudhary Gourav

no information yet

G Ajitesh

wicket keeper

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Sharma Abhishek

all rounder

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Singh Sanvir

all rounder

Bench

PUN
PUN
TAN
TAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet