Squads Lyca Kovai Kings vs Nellai Royal Kings T20 Tamil Nadu Premier League 13.08.2026

T20

LKK
LKK
NEL
NEL

Playing

LKK
LKK
NEL
NEL
First TeamSecond Team
Akash H Prashid

no information yet

Bala Yoghi Arun

no information yet

Ambrish RS

no information yet

Bafna Maan

all rounder

Easwaran Rithik

wicket keeper

Guruswamy Ajitesh

no information yet

Divakar R

bowler

Harish NS

bowler

Govinth -

no information yet

Karthik Arun

wicket keeper

K Abhinav

batsman

Kumar M Uday

no information yet

Kishoor

all rounder

Kumar Risheek

no information yet

Lingesh K Deeban

all rounder

Kumar Santhosh

no information yet

Lokeshwar Suresh

wicket keeper

Mukilesh U

batsman

Parakh Manav

all rounder

Rocky B

all rounder

Prasad KT Madhava

no information yet

Rohan J

batsman

Sachin B

batsman

Siddarth C Andre

no information yet

Selvaganapathi S

no information yet

SR Athish

no information yet

Yadav R Sonu

all rounder

Vidyuth P

bowler

Bench

LKK
LKK
NEL
NEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet