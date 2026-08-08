Squads Lyca Kovai Kings vs Nellai Royal Kings T20 Tamil Nadu Premier League 13.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Akash H Prashid
no information yet
Bala Yoghi Arun
no information yet
Ambrish RS
no information yet
Cherian B Emmanuel
batsman
Bafna Maan
all rounder
Easwaran Rithik
wicket keeper
CH Jitendra Kumar
all rounder
Guruswamy Ajitesh
no information yet
Divakar R
bowler
Harish NS
bowler
Govinth -
no information yet
Karthik Arun
wicket keeper
K Abhinav
batsman
Khan Muhammed Adnan
batsman
Khan Shahrukh
batsman
Kumar M Uday
no information yet
Kishoor
all rounder
Kumar Risheek
no information yet
Lingesh K Deeban
all rounder
Kumar Santhosh
no information yet
Lokeshwar Suresh
wicket keeper
Mukilesh U
batsman
Nag H Trilok
bowler
Rathi Sachin
bowler
Parakh Manav
all rounder
Rocky B
all rounder
Prasad KT Madhava
no information yet
Rohan J
batsman
Sachin B
batsman
Rohit Ramalingam
bowler
Siddarth C Andre
no information yet
Selvaganapathi S
no information yet
Siddharth Manimaran
bowler
SR Athish
no information yet
Subramanyan Jhatavedh
bowler
V Yudheeshwaran
bowler
Sudharsan Sai
batsman
Yadav R Sonu
all rounder
Vidyuth P
bowler
Match has not started yet