Squads Cook Islands vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 13.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Dickson Hayden
batsman
Rasu Joshua
all rounder
Parima Thomas
batsman
Matautaava Patrick
all rounder
Ma'ara Ave
wicket keeper
Wotu Wamejo
batsman
Parima Aue
wicket keeper
Mansale Andrew
batsman
Dickson Cory
batsman
Nipiko Nalin
all rounder
Grace Luca
no information yet
Kaltapau Junior Paul
batsman
Stephens Quin
no information yet
Tommy Clement
batsman
Shields Jeremiah
no information yet
Venables Nicholas
no information yet
Tutty Jared
no information yet
Cutler Timothy
bowler
Pickering James
no information yet
Nalisa Williamsing
bowler
Taylor Oscar
no information yet
Wotu Darren
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Cummings Paul
no information yet
Allan Jarryd
wicket keeper
Ravarua Teaute
no information yet
Lekai Roderick
batsman
Rowe Adison
no information yet
Viraliliu Bettan Ala
wicket keeper