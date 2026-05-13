Squads Cook Islands vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 13.05.2026

T20i

COO
COO
VAN
VAN

69

Playing

COO
COO
VAN
VAN
First TeamSecond Team
Rasu Joshua

all rounder

Ma'ara Ave

wicket keeper

Parima Aue

wicket keeper

Nipiko Nalin

all rounder

Grace Luca

no information yet

Stephens Quin

no information yet

Shields Jeremiah

no information yet

Venables Nicholas

no information yet

Tutty Jared

no information yet

Pickering James

no information yet

Taylor Oscar

no information yet

Bench

COO
COO
VAN
VAN
First TeamSecond Team
Cummings Paul

no information yet

Allan Jarryd

wicket keeper

Ravarua Teaute

no information yet

Rowe Adison

no information yet