Squads Hungary vs Turkiye T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 12.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Kasir
batsman
Ataullah Mohammad Ilyas
batsman
Ainsworth Matthew
no information yet
Balkis Mustafa
no information yet
Ainsworth Robert
no information yet
Burak Emir Serdar
no information yet
Bhaiji Maaz
wicket keeper
Dalyan Kursad
no information yet
Ghani Muhammad Abbas
batsman
Donmez Mertcan
no information yet
Jacob Amal
bowler
Elec Ishak
batsman
Marosy Zoltan Thomas
bowler
Filiz Mertcan
no information yet
Mohandas Sandeep
bowler
Khan Muhammad Fahad
batsman
Muhammad Saqlain
bowler
Kutuk Omer
no information yet
Nawaz Ali
no information yet
Lodhi Abdullah Khan
batsman
Ravindran Vinoth
batsman
Ozturk Mecit
bowler
Soban Muhammad
batsman
Turkmen Ali
all rounder
Wahid Kamran
bowler
Tuskan Furkan
no information yet
Zahir Mohammed
batsman
Yilmaz Murat
all rounder