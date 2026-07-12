Squads Hungary vs Turkiye T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 12.07.2026

T20i

HUN
HUN

164

TUR
TUR

30

Playing

HUN
HUN
TUR
TUR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

HUN
HUN
TUR
TUR
First TeamSecond Team
Ainsworth Matthew

no information yet

Balkis Mustafa

no information yet

Ainsworth Robert

no information yet

Burak Emir Serdar

no information yet

Bhaiji Maaz

wicket keeper

Dalyan Kursad

no information yet

Donmez Mertcan

no information yet

Elec Ishak

batsman

Filiz Mertcan

no information yet

Kutuk Omer

no information yet

Nawaz Ali

no information yet

Turkmen Ali

all rounder

Tuskan Furkan

no information yet

Yilmaz Murat

all rounder