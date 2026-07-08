Squads Norway vs Hungary T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 08.07.2026

T20i

NOR
NOR
HUN
HUN

Playing

NOR
NOR
HUN
HUN
First TeamSecond Team
Ahmed Khizer

wicket keeper

Bhaiji Maaz

wicket keeper

Mushtaque Qamar

all rounder

Nawaz Ali

no information yet

Ravi Vinay

all rounder

Ainsworth Matthew

no information yet

Bench

NOR
NOR
HUN
HUN
First TeamSecond Team
Ainsworth Robert

no information yet

Sahak Wahidullah

all rounder