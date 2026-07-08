Squads Norway vs Hungary T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 08.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ghauri Walid
batsman
Ravindran Vinoth
batsman
Ahmed Khizer
wicket keeper
Zahir Mohammed
batsman
Islam Mohammad Saif-Ul
all rounder
Soban Muhammad
batsman
Abeyrathna Kuruge Darshana
wicket keeper
Bhaiji Maaz
wicket keeper
Niazi Hayatullah
bowler
Wahid Kamran
bowler
Rahimi Mohammad Ibrahim
all rounder
Jacob Amal
bowler
Raza Faisal
batsman
Muhammad Saqlain
bowler
Mushtaque Qamar
all rounder
Mohandas Sandeep
bowler
Shinwari Ahmadullah
all rounder
Ahmed Kasir
batsman
Butt Muhammad
bowler
Nawaz Ali
no information yet
Ravi Vinay
all rounder
Ainsworth Matthew
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Akram Chaudhary Usman
bowler
Ainsworth Robert
no information yet
Sahak Muhammad Sher
all rounder
Ghani Muhammad Abbas
batsman
Sahak Wahidullah
all rounder
Marosy Zoltan Thomas
bowler