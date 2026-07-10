Squads Turkiye vs Norway T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 10.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ataullah Mohammad Ilyas
batsman
Abeyrathna Kuruge Darshana
wicket keeper
Balkis Mustafa
no information yet
Ahmed Khizer
wicket keeper
Burak Emir Serdar
no information yet
Akram Chaudhary Usman
bowler
Dalyan Kursad
no information yet
Butt Muhammad
bowler
Donmez Mertcan
no information yet
Ghari Farmanullah
no information yet
Elec Ishak
batsman
Ghauri Walid
batsman
Filiz Mertcan
no information yet
Islam Mohammad Saif-Ul
all rounder
Khan Muhammad Fahad
batsman
Mushtaque Qamar
all rounder
Kutuk Omer
no information yet
Niazi Hayatullah
bowler
Lodhi Abdullah Khan
batsman
Rahimi Mohammad Ibrahim
all rounder
Ozturk Mecit
bowler
Ravi Vinay
all rounder
Turkmen Ali
all rounder
Raza Faisal
batsman
Tuskan Furkan
no information yet
Sahak Muhammad Sher
all rounder
Yilmaz Murat
all rounder
Sahak Wahidullah
all rounder