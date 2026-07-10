Squads Turkiye vs Norway T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 10.07.2026

T20i

TUR
TUR

95

NOR
NOR

97

Playing

TUR
TUR
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

TUR
TUR
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Balkis Mustafa

no information yet

Ahmed Khizer

wicket keeper

Burak Emir Serdar

no information yet

Dalyan Kursad

no information yet

Donmez Mertcan

no information yet

Ghari Farmanullah

no information yet

Elec Ishak

batsman

Filiz Mertcan

no information yet

Mushtaque Qamar

all rounder

Kutuk Omer

no information yet

Ravi Vinay

all rounder

Turkmen Ali

all rounder

Tuskan Furkan

no information yet

Yilmaz Murat

all rounder

Sahak Wahidullah

all rounder