Squads China vs Saudi Arabia T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 12.10.2026

T20i

CHI
CHI
SAU
SAU

Playing

CHI
CHI
SAU
SAU
First TeamSecond Team
Guolei Wei

wicket keeper

Jinqi Deng

batsman

Kui Zou

batsman

Ali Abdul Manan

all rounder

Liuyang Wang

wicket keeper

Hassan Waji Ui

no information yet

Qi Wang

bowler

Khalid Usman

no information yet

Qiancheng Ma

no information yet

Khan Faisal

all rounder

Senqun Tian

all rounder

Raza Muhammad Ahmad

no information yet

Sankar Sidharth

wicket keeper

Shahzaib

no information yet

Zhuoyue Chen

all rounder

Syed Saud

no information yet

Bench

CHI
CHI
SAU
SAU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet