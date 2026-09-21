Squads China vs Saudi Arabia T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 12.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chenhao Yin
batsman
Abbas Syed Ali
bowler
Guolei Wei
wicket keeper
Abidin Zain-ul
batsman
Jinqi Deng
batsman
Ahmad Ishtiaq
bowler
Kui Zou
batsman
Ali Abdul Manan
all rounder
Kunkun Xie
bowler
Cheema Sajid
batsman
Liuyang Wang
wicket keeper
Hassan Waji Ui
no information yet
Qi Wang
bowler
Khalid Usman
no information yet
Qiancheng Ma
no information yet
Khan Faisal
all rounder
Senqun Tian
all rounder
Najeeb Usman
batsman
Shilin Luo
bowler
Raza Muhammad Ahmad
no information yet
Tianle Zhao
bowler
Sankar Sidharth
wicket keeper
Yuechao Zong
bowler
Shahzaib
no information yet
Zelin Zhuang
batsman
Shaikh Mohammed Hisham
all rounder
Zhuoyue Chen
all rounder
Syed Saud
no information yet
Match has not started yet