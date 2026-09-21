Match details Malaysia vs Hong Kong, China T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 08.10.2026

T20i

MAL
MAL
HKG
HKG

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 2026
Date:Thursday, October 08, 2026 - Wednesday, October 14, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, October 08, 2026 06:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Malaysia Squad

PlayersAbd malek Muhammad akram, Abdul Shukor Muhammad Amir Azim, Aiman Hafiz Mohammad Haziq, Aziz Syed, Faiz Ahmed, Hafizs Ainool, Haider Rizwan, Hayat Khizar, Idris Haziq Haiqal Bin, Idrus Syazrul, Ridzuan Muhammad Aiman Zaquan Muhammad, Singh Pavandeep, Singh Virandeep, Surendran Sharveen, Unni Suresh Vijay, Zulkifle Zubaidi
Benchno information yet

Hong Kong, China Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet