Squads Malaysia vs Hong Kong, China T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 08.10.2026

T20i

MAL
MAL
HKG
HKG

Playing

MAL
MAL
HKG
HKG
First TeamSecond Team
Abd malek Muhammad akram

no information yet

Aziz Syed

wicket keeper

Faiz Ahmed

batsman

Hafizs Ainool

wicket keeper

Haider Rizwan

no information yet

Hayat Khizar

all rounder

Singh Virandeep

all rounder

Bench

MAL
MAL
HKG
HKG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet