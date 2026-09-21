Squads Malaysia vs Maldives T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abd malek Muhammad akram
no information yet
Aiman Hafiz Mohammad Haziq
all rounder
Aziz Syed
wicket keeper
Faiz Ahmed
batsman
Hafizs Ainool
wicket keeper
Haider Rizwan
no information yet
Hayat Khizar
all rounder
Idris Haziq Haiqal Bin
all rounder
Idrus Syazrul
bowler
Ridzuan Muhammad Aiman Zaquan Muhammad
all rounder
Singh Pavandeep
bowler
Singh Virandeep
all rounder
Surendran Sharveen
bowler
Unni Suresh Vijay
bowler
Zulkifle Zubaidi
batsman
Match has not started yet