Squads Bahrain vs Bhutan T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 06.10.2026

T20i

BAH
BAH
BHU
BHU

Playing

BAH
BAH
BHU
BHU

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BAH
BAH
BHU
BHU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet