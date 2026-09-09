Squads Kuwait vs Bahrain T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 09.10.2026

T20i

KUW
KUW
BAH
BAH

Playing

KUW
KUW
BAH
BAH
First TeamSecond Team
Ahmed Nawaf

all rounder

Aslam Mohommed

all rounder

Bhavsar Meet

wicket keeper

Farooq Muhammad

no information yet

Idrees Adnan

all rounder

Khan Shiraz

all rounder

Lathif Nimish

all rounder

Patel Usman

wicket keeper

Umar Muhammad

no information yet

Bench

KUW
KUW
BAH
BAH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet