Squads Qatar vs Bahrain T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier A 14.10.2026

T20i

QAT
QAT
BAH
BAH

Playing

QAT
QAT
BAH
BAH
First TeamSecond Team
Amir Uzair

wicket keeper

Irshad Mohammed

all rounder

Kunjiraman Bipinkumar

no information yet

Rathod Himanshu

all rounder

Bench

QAT
QAT
BAH
BAH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet