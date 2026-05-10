Alicia Demi Presland

Alicia Demi Presland

all rounder

Full name:Alicia Demi Presland
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Northamptonshire Steelbacks Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches8
Innings4
Overs11.3
Balls-
Maidens1
Runs50
Wickets5
Avg10
SR13.8
Eco4.34
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches8
Innings5
Not outs1
Runs34
Balls Faced55
Avg8.5
SR61.81
Fours3
Fifties0
Sixies0
Highest14
Hundreds0

Alicia Demi Presland Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

Another Players

Carpenter, Emily

Carpenter, Emily

Ascott, Bethany

Ascott, Bethany

Reid, Mabel

Reid, Mabel

Sims, Lenny

Sims, Lenny

Kemp, Amelia

Kemp, Amelia

Phillips, Ella

Phillips, Ella

Marriott, Gemma

Marriott, Gemma

Howarth, Bella

Howarth, Bella

Smart, Poppy

Smart, Poppy

Robinson, Bethan

Robinson, Bethan