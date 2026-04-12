Anisha Patel

Anisha Patel

bowler

Full name:Anisha Patel

Teams

2026 Teams

Northamptonshire Steelbacks Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings2
Overs6.0
Balls-
Maidens0
Runs29
Wickets2
Avg14.5
SR18
Eco4.83
BB4
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings0
Not outs0
Runs0
Balls Faced0
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Anisha Patel Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Carpenter, Emily

Carpenter, Emily

Ascott, Bethany

Ascott, Bethany

Reid, Mabel

Reid, Mabel

Sims, Lenny

Sims, Lenny

Kemp, Amelia

Kemp, Amelia

Phillips, Ella

Phillips, Ella

Marriott, Gemma

Marriott, Gemma

Howarth, Bella

Howarth, Bella

Smart, Poppy

Smart, Poppy

Robinson, Bethan

Robinson, Bethan