Blake Nikitaras

Blake Nikitaras

batsman

Full name:Blake Nikitaras
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

New South Wales Blues

Sydney Thunder

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches82
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches82
Innings151
Not outs00
Runs3408
Balls Faced79612
Avg22.668
SR42.7166.66
Fours341
Fifties10
Sixies60
Highest568
Hundreds00

Another Players

Green, Chris

Green, Chris

Hatcher, Liam

Hatcher, Liam

Doddrell, Liam

Doddrell, Liam

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

Gibson, Ryan

Gibson, Ryan

Nair, Arjun

Nair, Arjun

Warner, David

Warner, David

Cummins, Pat

Cummins, Pat

Sandhu, Gurinder

Sandhu, Gurinder

Stobo, Charles

Stobo, Charles