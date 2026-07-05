Blake Nikitaras
batsman
|Full name:
|Blake Nikitaras
|Nationality:
|Australia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|T20
|Matches
|8
|2
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|T20
|Matches
|8
|2
|Innings
|15
|1
|Not outs
|0
|0
|Runs
|340
|8
|Balls Faced
|796
|12
|Avg
|22.66
|8
|SR
|42.71
|66.66
|Fours
|34
|1
|Fifties
|1
|0
|Sixies
|6
|0
|Highest
|56
|8
|Hundreds
|0
|0