Squads Western Australia vs New South Wales Blues List a One-Day Cup 24.10.2026

List a

WEA
WEA
BLU
BLU

Playing

WEA
WEA
BLU
BLU
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Curtis Joel

wicket keeper

Esterhuysen Albert

no information yet

Gilkes Matthew

wicket keeper

Haskett Liam

all rounder

Malajczuk Will

no information yet

Henriques Moises

all rounder

Whiteman Sam

wicket keeper

Wyllie Teague

all rounder

Bench

WEA
WEA
BLU
BLU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet