Squads Western Australia vs New South Wales Blues List a One-Day Cup 24.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Ashton
all rounder
Abbott Sean
bowler
Bancroft Cameron
batsman
Davies Oliver
batsman
Cartwright Hilton
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Curtis Joel
wicket keeper
Edwards Jack
batsman
Esterhuysen Albert
no information yet
Francis Peter
bowler
Fanning Sam
batsman
Gilkes Matthew
wicket keeper
Haskett Liam
all rounder
Green Chris
bowler
Jackson Bryce
batsman
Hadley Ryan
bowler
Kelly Matthew
bowler
Hatcher Liam
bowler
Malajczuk Will
no information yet
Henriques Moises
all rounder
Paris Joel
bowler
Hicks Ryan
bowler
Turner Ashton
batsman
Konstas Sam
batsman
Whiteman Sam
wicket keeper
Lyon Nathan
bowler
Wyllie Teague
all rounder
Nikitaras Blake
batsman
Match has not started yet